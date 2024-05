Verona-Inter 2-2, si chiude qui la stagione della seconda stella!

Termina sul punteggio di 2-2 Verona-Inter, sfida valevole per la trenottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Marcantonio Bentegodi dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 2-2.

OCCASIONI – Proprio come nella prima frazione di gioco, anche nella ripresa le due squadre giocano con grande libertà e lo dimostrano le tante occasioni create: doppia, in particolare, quella per l’Inter al 60′ quando Perilli si supera su un primo tentativo da distanza ravvicinata di Alexis Sanchez e, poi, sulla ribattuta di Davide Frattesi. Altre occasioni per i nerazzurri arrivano al 70′: Juan Cuadrado sfonda sulla fascia destra, ma la sua conclusione viene ottimamente stoppata dalla difesa del Verona. Poco dopo ci prova anche Hakan Calhanoglu: siluro dalla distanza, con Perilli ancora bravissimo a mandare sopra la traversa.

STAGIONE FINITA – Al minuto 84 è incredibile quello che succede: Thuram mette in mezzo, sponda di testa di Sanchez per Davide Frattesi che supera Perilli con un tocco morbido, ma Vinagre salva sulla linea tirando il pallone contro la traversa, senza che questo superi la linea. E che non sia la serata di Frattesi lo dimostra anche l’azione all’87’, quando si ritrova davanti a Perilli, ma il portiere in uscita blocca il suo tocco evitando il 2-3. Nel finale arriva anche il gol del 2-3 di Sanchez, annullato però per fuorigioco. Finisce così con un pareggio la stagione della seconda stella: grazie a tutti!

VERONA-INTER 2-2

Arnautovic al 10′ e al 45’+1, Noslin al 16′, Suslov al 37′