VIDEO – Inter-Nazionale, Barella e Bastoni decidono Italia-Albania | Inter-News Web TV

Anche nel corso degli Europei l’Inter non smette di avere un ruolo di primo piano. In Italia-Albania i due azzurri Nicolò Barella e Alessandro Bastoni mettono la firma sulla vittoria della Nazionale Italiana. Proprio di questo ha parlato su Inter-News Web TV Romina Sorbelli in un approfondimento video sui nero-azzurri.

INCISIVI – Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sono solo due dei cinque giocatori dell’Inter presenti agli Europei del 2024 con la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Il blocco nerazzurro nel corso di Italia-Albania, partita di debutto nella competizione europee, hanno dato spettacolo, incidendo concretamente sul risultato con due gol. L’Inter, fiera dei suoi gioielli italiani, si gode il momento positivo, insieme anche al CT azzurro che difficilmente farà a meno di loro anche nelle prossime gare. Mentre gli azzurri preparano la sfida contro la Spagna, in programma giovedì sera, Romina Sorbelli racconta le gesta di Barella e Bastoni (ma anche del resto del nucleo dell’Inter in Nazionale) in un approfondimento su Inter-News Web TV.

