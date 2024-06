Graziani: «Barella ricorda Scholes! E un altro paragone ci sta»

Barella è l’uomo copertina di questi giorni, dopo il gol decisivo in Italia-Albania di sabato sera. Sul centrocampista dell’Inter ha avuto tanti elogi stamattina Graziani, nella trasmissione Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva.

AL MEGLIO – L’Italia ha battuto l’Albania con i due gol dei giocatori dell’Inter. Per Francesco Graziani c’è tanto nella nazionale di Luciano Spalletti e non solo chi ha deciso l’incontro: «Nicolò Barella è un campione, però in questa squadra ci sono anche altri grandi calciatori. Qualcuno si nota di più, altri di meno. Ma se noi cataloghiamo Barella fra i migliori centrocampisti è un merito per il ragazzo. Poi dire che passa tutto da lui è un’esagerazione, perché ci sono altri sette-otto ragazzi che possono portarci a traguardi importanti. Federico Chiesa è un giocatore straordinario, ci aspettiamo Gianluca Scamacca e altri esterni. Ma parlare di Barella fra i migliori centrocampisti d’Europa di oggi non è sbagliato».

Graziani e i paragoni su Barella

IL CONFRONTO – A Graziani non piace l’accostamento, fatto da un ascoltatore, fra Barella e Roberto Donadoni: «Si assomigliano? No. Ricordate quel centrocampista del Manchester United? Paul Scholes. Lui attacca, difende, ha tempi d’inserimento straordinari: sa fare tutto. Se dovessi dire che assomiglia a qualcuno non sbaglio nel dire Scholes. Ma non bisogna scomodare troppo i paragoni, perché poi si dicono delle stupidaggini. Ognuno ha le sue qualità e le sue caratteristiche, poi teniamoci stretto Barella perché è uno dei centrocampisti migliori d’Europa. Su Claudio Marchisio il paragone ci può stare».