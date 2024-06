Frattesi con l’Europeo sale un altro gradino nel suo percorso

L’Europeo per Frattesi rappresenta un nuovo momento di crescita. Spalletti infatti ha per il centrocampista richieste diverse, che richiedono un nuovo passo avanti.

PERCORSO CONTINUO – Da quando è arrivato all’Inter si parla del percorso di Frattesi. L’ex Sassuolo infatti, malgrado avesse già una certa esperienza, aveva agli occhi di tutti la necessità di crescere in vari aspetti del suo gioco per diventare un titolare da Inter. Per questo ha affrontato una stagione che possiamo definire di apprendistato, ad imparare dai “grandi” davanti a lui. Un percorso che con la maglia dell’Italia sta vivendo un’altra fase.

PASSAGGIO IN AZZURRO – Frattesi infatti sta ancora vivendo il suo percorso. Fatto di gradini, di una crescita passo dopo passo, esperienza dopo esperienza. E quella degli Europei è un’esperienza che porta un nuovo gradino. Il passaggio alla maglia azzurra da quella nerazzurra infatti ha cambiato il mondo attorno all’ex Sassuolo. Richiedendogli un nuovo adattamento.

RICHIESTE DIVERSE – Il centrocampista infatti con Spalletti torna al centro della formazione. Come all’Inter non è mai stato. Magari non in senso effettivo, ma come considerazione e per peso del lavoro in campo. Il ct infatti ci ha puntato forte da subito, mettendolo tra i suoi titolari. E affidandogli un ruolo chiave, centrale nella fase offensiva azzurra. Una responsabilizzazione che richiede applicazione e personalità. Da incidere in pochi minuti a gestirsi sull’intera partita, rispondendo ai compiti e mostrando quanto imparato in nerazzurro. Frattesi sta vivendo un ulteriore passaggio della sua crescita. Che restituirà all’Inter un giocatore migliore.