Pecci: «Barella ora sa fare una cosa in più! Frattesi? Anomalia»

Il gol di Barella sabato in Italia-Albania lo rende uno dei più discussi della Nazionale in questo inizio degli Europei. Lo descrive anche Pecci, durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva.

LA CERTEZZA – Non è sorpreso Eraldo Pecci da quanto fatto da Nicolò Barella: «Me l’aspettavo. Infatti due giorni fa, quando si parlava di quale sarebbe stato il giovane che avrebbe fatto meglio agli Europei, avevo detto Barella. L’unica cosa è che disperde energie a discutere con gli arbitri e gli avversari, piano piano sta diventando un leader anche se non ha la qualità di Jude Bellingham e l’energia di Toni Kroos. Ha tutto, sta diventando un leader: Barella lo vedremo per molto tempo fra i migliori centrocampisti d’Europa».

Pecci sul valore di Barella e la crescita di Frattesi

IL RUOLO – Pecci descrive Barella: «Non è un mediano né un regista a tutto tondo, è un giocatore moderno che ha l’idea di contrastarti, fare strada e adesso tirare in porta. Perché prima non tirava tantissimo. Poi certo non puoi puntare solo su di lui, ci sono anche altri giocatori. Sabato abbiamo visto altre note positive, è chiaro che esaltiamo Barella per la prestazione e il gol ma bisogna pensare alla squadra. E vedrete che arriverà anche Gianluca Scamacca. Davide Frattesi? L’anomalia è che uno che fa la riserva nella propria squadra è titolare in Nazionale. Ma adesso le scelte non sono tantissime, quindi credo che Frattesi sia uno che si merita la Nazionale. Ha delle qualità d’inserimento che pochi dei nostri giocatori hanno, sicuramente Frattesi può essere molto utile».