Solo un pari tra Lazio e Sassuolo. Non regge il vantaggio di Zaccagni

Finisce 1-1 la sfida tra la Lazio di Tudor e il Sassuolo già retrocesso in Serie B. Ultimo match all’OIimpico di Roma con i laziali che andranno a giocare l’Europa League il prossimo anno.

PRIMO TEMPO – Si chiude con un pareggio la gara tra la Lazio e il Sassuolo: all’Olimpico il tabellino segna 1-1. Ultimo match per i laziali che consolidano la qualificazione alla prossima Europa League. Nulla da fare invece per il Sassuolo che non trova la vittoria nonostante una retrocessione annunciata già qualche settimana fa. Dopo un momentaneo di studio tra le due parti, alla mezz’ora ci prova la Lazio con Kamada che con il sinistro impegna Cragno bravo a chiudere in tuffo e a tenere i neroverdi in partita. Nel finale di primo tempo ci prova anche il Sassuolo a rendersi pericoloso dalle parte di Provedel: Samuele Mulattieri ci prova dalla lunga distanza ma l’estremo difensore laziale non si fa sorprendere e respinge il rasoterra.

PAREGGIO – La ripresa all’Olimpico comincia con la Lazio che prova l’affondo decisivo. Al 60′ arriva il vantaggio della Lazio che dalla distanza trova il gol direttamente da calcio di punizione. Mattia Zaccagni dai venticinque metri è perfetto: palla che si abbassa al momento giusto e beffa Cragno dopo aver superato la barriera. Al 67′ arriva la risposta del Sassuolo che non vuole chiudere la stagione con una sconfitta. Thorstvedt mette in mezzo un pallone al bacio in area di rigore, la palla arriva dalle parti di Mattia Viti che spinge in rete senza troppe difficoltà. Nel finale di partita ci provano ancora i padroni di casa con Ciro Immobile che viene murato da un ottimo Cragno.