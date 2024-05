Analisi tattica Verona-Inter (2-2): Arnautovic chiude da protagonista

Analisi tattica di Hellas Verona-Inter, terminata 2-2 grazie alla doppietta di Arnautovic. Lo spettacolo stavolta non è sicuramente in campo ma certo non stupisce. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, dell’ultima partita stagionale giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Ultime rotazioni di fine stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che a Verona risparmia diversi titolari. La manovra nerazzurra è piuttosto lenta e non sempre votata all’attacco. Il giropalla in difesa rallenta ulteriormente la costruzione, già fin troppo macchinosa. Il gol di Marko Arnautovic sblocca la partita ma allo stesso tempo carica l’Hellas Verona, che gioca con la stessa spensieratezza dell’Inter e non manca di qualità. Ci sono tre punti in palio ma nessun obiettivo da raggiungere e si vede. Gli errori, misti ai fischi dei tifosi di casa nei confronti dell’ex Federico Dimarco, sono protagonisti. L’uno-due firmato da Tijjani Noslin e Tomas Suslov, che si invertono nei ruoli di assistman e bomber, mostra tutta la superficialità dell’Inter in fase difensiva. Contropiede gialloblù rapido e disattenzioni pagate care. Non si può perdere palla né il proprio uomo in area con tanta facilità. Per fortuna lo stesso Arnautovic, su assist di Davide Frattesi, pareggia i conti prima dell’intervallo. Il primo tempo di Hellas Verona-Inter si chiude in parità: il 2-2 forse è divertente solo per i tifosi presenti allo stadio. A Verona è già festa per tutti quanti.

Analisi tattica Hellas Verona-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica nell’intervallo, poi tra il 56′ e il 68′ Inzaghi effettua i cinque cambi facendo avvicendare entrambi gli esterni, una mezzala, una punta e perfino il portiere. Debutta anche Raffaele Di Gennaro, che mantiene la porta inviolata. La spinta di Juan Cuadrado a destra e di Tajon Buchanan a sinistra si fa sentire dopo un’ora quasi nulla sulle corsie laterali. Bene la corsa, un po’ meno l’assistenza alle punte. Il trio mediano, invece, non vive la sua serata migliore. In pieno recupero c’è gioia anche per Alexis Sanchez, almeno finché il VAR non gli annulla la rete da tre punti. Verona-Inter non si smuove dal 2-2 del primo tempo: il risultato finale non interessa a nessuno. Un punto a testa, tanto lo Scudetto della Seconda Stella e la salvezza non erano in palio. L’Inter di Inzaghi chiude la stagione ed è campione d’Italia da oltre un mese.

