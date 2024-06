Dumfries: «Io titolare? Ecco quando l’ho saputo! Olanda, c’è da analizzare»

Dumfries ha giocato titolare ieri in Polonia-Olanda, partita che gli Oranje hanno vinto per 1-2 in rimonta dopo il gol di Buksa. Il laterale dell’Inter si concentra anche su questo nelle dichiarazioni rilasciate per Voetbal International.

LA SCELTA – Agli Europei l’Olanda si è presentata con Denzel Dumfries titolare. Una scelta ben precisa, nonostante la strepitosa stagione al Bayer Leverkusen di Jeremie Frimpong nel suo stesso ruolo. Lo stesso Dumfries spiega come non sia arrivata ieri: «Lo sapevo fin dall’inizio. Abbiamo avuto dei colloqui singoli con il commissario tecnico e Ronald Koeman è stato subito chiaro su questo punto. Quindi lo sapevo da subito. Il gol della Polonia? È una questione da valutare, dobbiamo analizzarla attentamente perché chi fa gol (Adam Buksa, ndr) è entrato in area con troppa libertà. È successo anche con la Germania, bisogna parlarne. Per fortuna non è costato punti, è un bene che sia avvenuto ora e non in un momento decisivo. Ma dobbiamo fare in modo che non accada più».

Dumfries sulla vittoria dell’Olanda contro la Polonia

DI RIMONTA – Proprio il gol di Buksa è arrivato con Dumfries che non è riuscito a colpire di testa. Il difensore dell’Inter ringrazia Wout Weghorst per il subentro con l’immediata rete della vittoria: «È sempre pronto, per noi è un giocatore molto prezioso. Ha grande energia e passione, con questo dà una spinta alla nostra squadra. Si può capire l’importanza che abbia Weghorst per l’Olanda, è uno che prende l’iniziativa quando c’è da essere decisi dentro al campo».