Tacchinardi esalta: «Barella clamoroso. Generoso, non molla mai!»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della crescita impressionante di Nicolò Barella con l’Italia. Il suo commento per Tuttosport sul centrocampista dell’Inter.

CRESCITA – Alessio Tacchinardi è rimasto impressionato dall’ultima versione del numero 18 della Nazionale: «La crescita di Barella? Direi clamorosa. Per lui questo Europeo rappresenta davvero l’ultimo step per issarsi nella cerchia dei più grandi a livello internazionale. È cresciuto tanto, è migliorato anche grazie al lavoro di Inzaghi e adesso sa davvero stare in campo in ogni fase della gara, non si contenta mai e sa fare bene tutte le fasi. Ah, preferisco tutta la vita uno generoso e che non molla a uno che si accontenta. Poi sì: essere allenati da Inzaghi o da Spalletti è una gran fortuna per un centrocampista e ogni consiglio va seguito ma, ripeto, tutta la vita meglio la generosità. E poi si intuisce che ora ha molta più consapevolezza di sé: è migliorato molto anche in certi atteggiamenti, ha ridotto le proteste appariscenti ed è diventato un centrocampista totale: attacca, segna, difende, imposta»