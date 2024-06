Carboni il nuovo Dybala! Inter, attesa per la Copa America – TS

Valentin Carboni rappresenta al 100% il futuro dell’Inter. Dovrebbe rappresentarlo, ma ci sono incertezze relative al suo destino. Tuttosport spiega la situazione.

FENOMENO – Valentin Carboni è il nuovo Paulo Dybala, l’Inter si gode un fenomeno assoluto nell’attesa che sbocci definitivamente. Il ct dell’Argentina lo sta aiutando, perché la convocazione in Copa America è un segnale piuttosto chiaro. L’esterno in prestito al Monza e di proprietà dell’Inter avrà spazio in una competizione di altissimo livello, quindi potrà crescere notevolmente in questo mese negli Stati Uniti. Il 5 marzo scorso ha compiuto 19 anni, Piero Ausilio non vuole privarsene e lo ha detto a più riprese.

Carboni, il futuro con l’Inter? La risposta

IPOTESI – Lionel Messi lo ha consacrato, è inevitabile che il prezzo di Carboni sia cresciuto incredibilmente. Adesso l’esterno vale anche più di 30 milioni di euro, perciò ci sarà bisogno di un investimento notevole per toglierlo all’Inter. Ausilio considera per ora due opzioni: il prestito in Serie A oppure la permanenza definitiva nella rosa di Simone Inzaghi. La dirigenza incontrerà l’entourage dopo la Copa America per discutere i passi da fare. L’Inter non vorrebbe cedere il classe 2005, qualora fosse obbligata per fare mercato proporrà un diritto di recompra come fatto con Giovanni Fabbian. Il cartellino di Valentin è troppo prezioso!

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino