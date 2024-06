Sabatini: «Barella? Livello mondiale! Martinez, Inter ha contropartite»

Barella è uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Italia sabato agli Europei contro l’Albania, per il gol del definitivo 2-1. Sabatini, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, lo elogia e poi parla del mercato dell’Inter con la trattativa per Martinez.



AI VERTICI – Sandro Sabatini ha buone parole per Nicolò Barella, in gol sabato sera in Italia-Albania. Ecco quali: «Visto l’altra sera nella partita del debutto agli Europei, ma visto anche quest’anno e lo scorso, è un centrocampista di livello internazionale. Con una valutazione di livello internazionale. Devo essere sincero: non pensavo. Ogni tanto è troppo irascibile, ma come personalità è diventato un grandissimo giocatore di livello internazionale. Anzi: mondiale».

Sabatini da Barella al possibile arrivo di Martinez all’Inter

LA TRATTATIVA – Sabatini, dopo Barella, si sposta sul mercato. Le sue dichiarazioni: «Credo che nessuno metta in discussione il fatto che, se l’Inter vuole prendere Albert Gudmundsson e Josep Martinez dal Genoa, deve dare le valutazioni corrette. Non può certo pensare di fare due acquisti così importanti, perché se prende Martinez vuole il dopo Yann Sommer e se prende Gudmundsson è più di un’alternativa, senza trovare un accordo economico con il Genoa. Gaetano Oristanio e Francesco Pio Esposito potrebbero anche rivelarsi giocatori all’altezza di questa trattativa, e magari in futuro anche dei rimpianti per l’Inter. Non pensiamo, prendiamo l’esempio di Giovanni Fabbian al Bologna: lo vendi, vinci lo scudetto e va bene, ma se dovesse rimanere a Bologna diventerebbe un rimpianto per l’Inter. Tanto quanto sono Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Riccardo Calafiori alla Roma: dati via e prestati senza essere più ripresi, i tifosi non si sono preoccupati perché volevano il grande nome. Adesso vedi che hanno perso tre giocatori fondamentali. Non bisogna trascurare il fatto che per Martinez e Gudmundsson l’Inter possa offrire delle contropartite che vadano bene al Genoa».