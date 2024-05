Felipe Anderson cancella Inzaghi: «Lazio? Scelgo un solo allenatore»

Felipe Anderson lascia la Lazio e l’Italia per fare ritorno in Brasile, al Palmeiras. Dopo i rumors su un possibile approdo alla Juventus, il brasiliano ha deciso di tornare in patria. Dopo la partita con il Sassuolo è intervenuto a DAZN dove ha ‘tradito’ il suo ex allenatore, Inzaghi

SCELTA – Felipe Anderson complessivamente alla Lazio ha trascorso otto anni della sua carriera: la prima volta dal 2013 al 2018 e la seconda dal 2021 al 2024. Il brasiliano, che aveva richieste anche in Serie A, dalla Juventus, ha deciso di fare ritorno in patria, al Palmeiras. Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Sassuolo, il calciatore ritornando sulla sua lunga esperienza biancoceleste cancella Simone Inzaghi.

Felipe Anderson cancella Inzaghi dalla sua esperienza alla Lazio: la risposta è spiazzante

CANCELLATO – Felipe Anderson non ha dubbi su chi sia stato l’allenatore più importante della sua carriera alla Lazio: «L’allenatore più importante che ho avuto? Sarri». Il brasiliano cancella dunque Inzaghi, che lo ha allenato dal 2016 al 2018 portandolo a vincere anche una Supercoppa italiana. Nonostante non sia finita bene con il tecnico toscano, evidentemente il rapporto tra i due è stato positivo.

RUMORS – Il brasiliano svela poi la verità sui rumors di mercato: «Juventus? Da quando è partito questo ultimo anno mi sono arrivate tante cose, non voglio parlare di ciò che sarebbe potuto essere. Poi ho scelto di andare in Brasile ed è quello che conta. Il difensore più difficile da superare? In Italia tantissimi, sono tutti forti».