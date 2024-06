Ranocchia: «Errore Dimarco? Si è ripreso! Successa cosa simile»

Si parla ancora dell’errore di Dimarco sulla prima giocata di Italia-Albania, la rimessa laterale sbagliata che ha portato al gol di Bajrami dopo appena ventidue secondi. Ranocchia, intervenuto alla trasmissione Kick Off, ricorda un episodio – purtroppo con esito diverso – di quando erano assieme all’Inter.

L’ERRORE – Quello di Federico Dimarco sabato sera al 1′ di Italia-Albania è un errore brutto, ma per fortuna senza conseguenze. Questo grazie ai suoi compagni dell’Inter, ossia Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, che hanno ribaltato lo svantaggio arrivato dopo appena ventitré secondi. Non era facile, ma gli Azzurri si sono ripresi e hanno conquistato i loro primi tre punti agli Europei, con il blocco Inter protagonista e non solo per l’errore di Dimarco.

Ranocchia valuta l’errore di Dimarco in Italia-Albania

IL COMPAGNO – Andrea Ranocchia ha condiviso il suo periodo all’Inter non solo con Dimarco, ma anche con un avversario di sabato: «L’Albania non è questa squadra di livello che ha un grande gioco. A me ha allenato il commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho, e aveva un gioco molto fraseggiato tipico del Barcellona: invece sabato ha fatto grande fatica. L’Italia però a me è piaciuta. Ti prende male un errore subito al pronti via dopo ventidue secondi, invece poi Dimarco si è ripreso. Nessuno era preparato a quella cosa lì, noi ci abbiamo perso un campionato a Bologna con una cosa simile di Ivan Perisic che dà la palla indietro sulla rimessa a Ionut Radu. È successa una cosa simile a Dimarco: partire così, nei primi minuti di un Europeo dove c’è tanto rodaggio…»