Strootman ‘consiglia’ l’Inter: «Gudmundsson? Sarà un fuoriclasse!»

Strootman conferma le voci di mercato intorno al compagno del Genoa Gudmundsson. Il ragazzo è seguito fortemente anche dall’Inter.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI − Kevin Strootman a Dazn risponde alla domanda su quale compagno al Genoa sarà in grado di fare una grande carriera: «Chi diventerà un top? Penso che tutti abbiano visto Albert Gudmundsson in questo anno, spero per il Genoa che rimanga, ma giusto che le grandi squadre sia italiane che all’estero lo seguano. Tutti sono d’accordo con me. Lui diventerà un fuoriclasse». Ovviamente il centravanti islandese è molto seguito sia in Italia che all’estero, con l’Inter che lo ha messo nel mirino per rafforzare il proprio pacchetto offensivo.