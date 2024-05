Zhang sblocca il mercato dell’Inter? Certi due piani operativi − TS

L’accordo con Pimco permette a Steven Zhang di sbloccare il mercato dell’Inter e di agevolare i dirigenti nel percorso per costruire e programmare la prossima stagione.

AGEVOLAZIONI − Steven Zhang ha raggiunto un accordo con Pimco per liquidare Oaktree e dare nuova linfa alle casse dell’Inter. Settimana prossima le firme e la definizione di tutti i dettagli. Si tratta di una situazione decisamente positiva per il club fresco campione d’Italia. Come riferisce Tuttosport, infatti, sia Beppe Marotta che i due dirigenti dell’area mercato, Piero Ausilio e Dario Baccin, potranno adesso agire in maniera più concreta e trasparente. L’AD permetterà all’Inter di uscire finalmente dal limbo per quanto riguarda i rinnovi; mentre per i due direttori sportivi il modus operandi sarà comunque sempre lo stesso: mercato a saldo zero.

Zhang agevola l’Inter: Marotta e Ausilio possono procedere

PROGRAMMA − Certo, l’accordo tra Zhang e Pimco non significa soldi a palate e mercato milionario. Anzi tutt’altro. Per quello bisognerà aspettare ancora un po’, ossia fino a quando non entreranno in scena gli arabi per avviare una speranzosa età dell’oro. Dunque, anche per quest’anno i piani operativi dell’Inter saranno bel delineati e verso un’unica via: la sostenibilità. Marotta presto chiuderà i rinnovi. Mentre il duo Ausilio-Baccin si muoverà attraverso quella formula, che ormai da anni arricchisce di trofei la bacheca dell’Inter: mercato creativo e bilanciato tra entrate e cessioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino