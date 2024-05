Inter, un tuo rivale ingombrante sarà disponibile in estate! Lo scenario

L’Inter ha la possibilità di affondare il colpo in estate per un calciatore la cui squadra è retrocessa in questa stagione di Serie A. Ciò è dovuto alla cifra più contenuta necessaria per acquistarlo.

IL NOME – L’Inter potrebbe sondare il terreno nella finestra estiva di calciomercato per l’approdo di Domenico Berardi a Milano. La società nerazzurra, consapevole della retrocessione del Sassuolo, avrebbe infatti la strada spianata per poter provare a ottenere il trasferimento del classe 1994 alla corte di Simone Inzaghi. In quest’ottica, la sua situazione di calciomercato sarà da seguire con attenzione alla luce del possibile interessamento di varie big del nostro calcio, su tutte la Juventus.

Berardi e l’Inter: quell’abitudine che colpisce i tifosi nerazzurri

MATTATORE – La storia di Domenico Berardi al Sassuolo è segnata da intuizioni brillanti, infortuni costanti e corteggiamenti delle big poi conclusi con un nulla di fatto. A ciò occorre necessariamente aggiungere la predisposizione al goal del calabrese nelle sfide disputate contro l’Inter. Il suo bilancio è di 8 reti e 4 assist in 16 partite giocate contro i nerazzurri, nel contesto di 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Un suo approdo alla squadra meneghina avrebbe un sapore particolare, proprio alla luce di questo significativo rapporto con l’Inter. Certamente, in estate ci saranno importanti novità riguardo al suo eventuale trasferimento in una squadra di Serie A.