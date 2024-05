Visnadi: «Oaktree-Inter? Due anni li dura tutti! Ma che non cambi nulla non ci credo»

Visnadi ha parlato della situazione relativa a Oaktree, che ieri ha preso ufficialmente l’Inter. Il giornalista si esprime su due questioni.

TEMPISTICHE E SCENARI − Gianni Visnadi a Radio Radio Mattino Sport e News si esprime su Oaktree: «Ci sono dei tempi, devono maturare delle cose: Oaktree non ha interesse a vendere. Quando finirà il contenzioso legale con Suning a cui dovrà versale la sua quota, non diventa padrona dell’Inter solo con questi 395 milioni, ma dovrà scontare 412 milioni di bond entro il 2027. Ma l’Inter si valorizzerà in questi anni tramite stadio e risultati sportivi. L’era di Oaktree due anni li dura tutti, ma potrebbe durare ancora di più».

ATTENZIONE − Poi Visnadi avvisa: «Ma occhio ad una cosa: che non cambi nulla io non ci credo. Questa squadra cambiando nulla ha sempre finito in passivo e ha ricevuto il massimo dai risultati sportivi. Mi aspetto che contratti come quelli che sarebbero stati a due cifre per Lautaro Martinez non ci saranno. Vediamo cosa succede».