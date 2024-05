Inter all’ultima tappa della stagione: prime sensazioni anti Verona

L’Inter, dopo aver riposato alcuni giorni, è pronta a rimettersi in moto per preparare l’ultima uscita stagionale. Ossia quella contro il Verona al Bentegodi.

ULTIMA USCITA − Ieri, il passaggio di consegne tra Zhang e Oaktree dal punto di vista societario, ma dal punto di vista sportivo, l’Inter è pronta a salutare la stagione 2023-24, una stagione che l’ha visto trionfare aggiudicandosi il ventesimo tricolore della storia. Un successo strameritato e stradominato, ora l’ultima tappa al Bentegodi contro il Verona di Marco Baroni, già salvo. Ormai Simone Inzaghi ha abituato la squadra a dei lunghi riposi da quando si è laureata matematicamente campione d’Italia con cinque turni di anticipo. Oggi Appiano Gentile dovrebbe riaprire i battenti con i nerazzurri, che inizieranno a preparare la partita contro gli scaligeri. Al Bentegodi si giocherà alle 20.45 e sarà una domenica di festa.

L’Inter anti Verona: Inzaghi ripartirà dai test di Reggio Emilia e Frosinone?

SENSAZIONI − Simone Inzaghi contro la Lazio, nell’ultima partita giocata a San Siro, ha voluto concedere l’ultima importante passerella ai titolarissimi dello scudetto 2023-24, dando spazio nuovamente ai vari Calhanoglu, Acerbi, Mkhitaryan assenti nelle ultime uscite. Contro il Verona, dunque, Inzaghi potrebbe ridare minutaggio a chi ha giocato meno in questa stagione. Probabile nuova titolarità per Asllani e Frattesi in mezzo al campo, così come per Arnautovic in avanti, il quale è rimasto in panchina novanta minuti domenica contro la Lazio. Ovviamente si saprà di più nei prossimi allenamenti.