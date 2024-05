Sabatini: «Thuram? Ho ricevuto odio puro! Tutto molto surreale»

Sabatini ritorna sul post di Marcus Thuram, che ha citato il suo pronostico iniziale in cui metteva l’Inter quinta classificata e lui inferiore a Dzeko.

SITUAZIONE SURREALE − Sandro Sabatini ritorna sul post social dell’attaccante dell’Inter a Radio Radio Mattino Sport e News: «Thuram? La prendo con filosofia, tutto parte da un pronostico sbagliato: abbastanza surreale come cosa. Thuram non si rende conto che l’ironia, la leggerezza e la mia risposta ironica, non corrispondono poi a 5mila messaggi offensivi che io ho ricevuto in 48 ore. Lo dico seriamente: ho un avvocato che mi tutela contro l’odio social, ma se succede ad un ragazzino di 20 anni fa una bruttissima fine dal punto di vista psicologico. Thuram non se ne reso conto, ma credo che sia un dovere per i giocatori calcolare anche le conseguenze. Ho ricevuto odio puro!».