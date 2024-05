Inter in mano ad Oaktree e il mercato? Definito già summit a 4 − TS

L’Inter diventa di Oaktree, il cui obiettivo rimane comunque quello di migliorare sportivamente il club. A tal proposito, settimana prossima ci sarà un summit di mercato a Milano.

CONTINUITÀ − L’Inter è ufficialmente di Oaktree, che ieri, tramite un comunicato stampa, ha rilevato il club dalla famiglia Zhang. Il fondo californiano ha già dettato le sue linee guida: ossia creare valore e dare stabilità. E per farlo ovviamente bisognerà passare anche dal mercato. Perché l’Inter negli ultimi anni è nuovamente ritornata ad essere un club di grande spicco e rinomanza internazionale. Le due finali europee disputate e la straordinaria cavalcata in Champions League dello scorso anno hanno ridato lustro ad uno dei club più importanti della storia del calcio. Dunque, bisogna mantenere adesso questo livello di competitività e prestigio. Per farlo, già settimana, prossima è previsto un summit di mercato.

Inter, si pensa al futuro: summit a quattro in arrivo

SUMMIT − In attesa dei saluti di Zhang al club, probabilmente già oggi, Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin vedranno settimana prossima Simone Inzaghi. Prima di andare in vacanza, infatti, l’area sportiva nerazzurra si siederà intorno ad un tavolo per tracciare un po’ quello che sarà il percorso futuro dell’Inter campione d’Italia. Ovviamente, come già scritto sopra, l’obiettivo rimane quello di mantenersi forti e competitivi. La prossima stagione sarà ricca di impegni con ben cinque competizioni da onorare. Ergo, servirà un’Inter forte e completa.

