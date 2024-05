Oaktree sente suoi gli ultimi trionfi dell’Inter: stoccata Zhang − CdS

Oaktree ieri ha acquisito ufficialmente l’Inter, riscuotendola in pegno dalla famiglia Zhang, che non è riuscita a saldare il prestito. Nel comunicato più di una frecciatina all’ormai ex proprietà.

PEGNO − Oaktree si è presa ufficialmente l’Inter, riscuotendo il pegno dalla famiglia Zhang, che non è riuscita a ripagare il debito nato tre anni fa. Di conseguenza, il club fresco campione d’Italia diventa per la prima volta nella sua storia di proprietà americana. Già impostate le linee guida con Beppe Marotta e Alessandro Antonello, che ieri in viale della Liberazione, hanno accolto in sede i due top manager di Oaktree, Katherine Ralph e Alejandro Cano. Un vero e proprio passaggio di consegne, con l’obiettivo di dare stabilità finanziaria ed economica al club. Club, che negli ultimi anni, è salito nuovamente di livello rientrando nel gotha del calcio internazionale. E Oaktree si prende pure i meriti.

Oaktree si prende i meriti del successo dell’Inter di Zhang

COSE IN CHIARO − Zhang alla guida dell’Inter ha vinto complessivamente sette trofei: due scudetti, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Oaktree, come scrive nel comunicato, tre anni fa, intervenendo in aiuto di Suning, è entrato di diritto nel mondo nerazzurro contribuendo ai successi della squadra. Si parla a chiare lettere di «tre anni trascorsi dall’intervento di emergenza» in cui sono arrivate due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e soprattutto la storica seconda stella con il ventesimo scudetto. Ovviamente si tratta di una risposta anche al piccato comunicato giunto dall’Oriente sabato scorso targato Suning. Insomma, Oaktree ha voluto mettere sin da subito le cose in chiaro e anche in questo modo guarda già al futuro del club, a cui vorrà dare non solo visibilità e ancora prestigio tramite successi e trofei, ma anche stabilità economica e finanzaria.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia