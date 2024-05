Inter, il pareggio di bilancio non è utopia: le perdite 2023-24 − CdS

La strada per il pareggio di bilancio si fa meno tortuosa, tant’è che al 30 giugno del 2024 l’Inter potrà annunciare un’ulteriore riduzione delle perdite rispetto al bilancio scorso.

STIME − Si stima che l’Inter possa chiudere il bilancio della stagione 2023-24 con perdite da 40-50 milioni di euro. Lo scorso anno, il club aveva chiuso con un -85. Di conseguenza, i conti stanno migliorando, frutto non solo di una gestione più oculata da parte del management, ma grazie agli straordinari risultati ottenuti dall’area sportiva. L’Inter, nella stagione passata, grazie al percorso in Champions League e agli incassi allo stadio sfiorò quasi i 400 milioni di ricavi e anche quest’anno punta a toccare quei livelli. Per Oaktree, che ieri ha rilevato ufficialmente il club dalla famiglia Zhang, ci sarà comunque da lavorare. Infatti, dal punto di vista patrimoniale l’Inter ha ancora diversi step da compiere.

Oaktree e l’Inter, il lavoro c’è ma senza timori

LAVORO − Dal punto di vista patrimoniale, riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter ha un debito di 415 milioni per obbligazioni che scadranno nel 2027, oltre ai debiti da pagare del calciomercato rinviati al futuro (quasi 100). Al 30 giugno 2023, continua il quotidiano romano, il patrimonio netto consolidato era in negativo di 160 milioni e quest’anno potrebbe toccare anche quota 200. Per arrivare a limitare tutti questi problemi, ovviamente, Oaktree punterà a ridurre anche il costo della rosa che la scorsa stagione aveva un costo di 300 milioni di euro. Insomma, per il fondo americano ci sarà da lavorare, ma avendo un management del genere potrà sicuramente partire da una posizione di vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g