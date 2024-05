Zhang non si rassegna: resta ancora un legame con l’Inter!

Il 22 maggio è una data storica per l’Inter. 14 anni fa, la vittoria della terza UEFA Champions League. Oggi, il passaggio di proprietà da Suning al fondo californiano Oaktree. Steven Zhang, però, non sembra ancora rassegnarsi, come indica il suo profilo Instagram ufficiale.

LEGAME – Con il passaggio ufficiale dell’Inter dalle mani di Suning a quelle del fondo californiano Oaktree, molte cose sono destinate a cambiare nella società nerazzurra. A partire dalla figura del nuovo presidente che, per forza di cose, non è (e non sarà) più Steven Zhang. Anche se lui stesso non sembra essersi ancora “rassegnato”. A dimostrarlo è il suo profilo Instagram ufficiale dove, sebbene sia attivo in questi minuti – come si può notare dalla risposta a un post di Federico Dimarco – non ha ancora cambiato la sua biografia. Che lo indica ancora come il presidente dell’Inter.

Zhang è già il passato, ma il legame con l’Inter resta

PRESIDENTE VINCENTE – Insomma, Steven Zhang è già il passato, ma il legame con l’Inter non sembra essere destinato a spezzarsi. O, almeno, non nel breve termine. Parliamo pur sempre di uno dei presidenti più vincenti della storia nerazzurra. Tra i tanti trofei sollevati anche i due scudetti negli ultimi quattro anni con l’ultimo che ha scritto un vero e proprio pezzo di storia, essendo il ventesimo titolo e, quindi, quello della seconda stella. Vincerlo alzandolo in faccia al Milan lo rende ancora più bello. Un vero e proprio titolo per il quale non c’è rivincita. E Steven Zhang lo sa. Tanto da voler ancora considerarsi, per quanto possibile, il presidente di una società che gli è sicuramente entrata nel cuore.