Caressa: «Fondo Inter da un debito, quello dell’Atalanta aggiunge»

Caressa ha voluto fare un paragone tra i fondi dell’Inter e dell’Atalanta. I campioni d’Italia, proprio oggi, sono stati rilevati da Oaktree.

FONDO − Fabio Caressa, ospite negli studi di Sky Sport prima della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, ha voluto tirare in ballo il passaggio di proprietà dell’Inter: «Proprio nel giorno in cui un fondo di investimento acquisisce l’Inter perché il suo proprietario non è riuscito a pagare il debito, anche nell’Atalanta c’è un fondo. Ma non per rilevare o comprare bensì per aggiungere ulteriori risorse alle casse del club. Quindi va sottolineata questa gestione oculata e misurata. Mai fatto il passo più lungo della gamba».