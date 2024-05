Sassuolo retrocesso in Serie B! Altro che salvezza falsata dall’Inter

Il Sassuolo, per la prima volta nella sua storia, è retrocesso in Serie B. Un momento negativo, ufficiale a quindici giorni dalla vittoria per 1-0 contro l’Inter e dopo la sconfitta di oggi col Cagliari (ma non solo).

LOTTA NON FALSATA – Il Sassuolo è retrocesso in Serie B. Una notizia che a molti tifosi dell’Inter farà certo piacere, visto quante volte i neroverdi sono stati bestia nerissima. Anche in questa stagione, con lo scudetto stravinto ma le due sconfitte su due con la squadra che chiuderà la Serie A al penultimo posto in classifica. L’aritmetica non è arrivata con il KO di stamattina per 0-2 col Cagliari, bensì coi risultati del pomeriggio. Serviva che sia il Frosinone sia l’Empoli perdessero, per rimandare il verdetto sul Sassuolo all’ultima giornata. Invece i giallazzurri hanno vinto a Monza, mentre i toscani hanno pareggiato a Udine peraltro incassando l’1-1 al 104′. All’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto Frosinone-Udinese, più Empoli-Roma. Mentre il Verona sarà tranquillo contro l’Inter in caso di vittoria domani a Salerno. E nessuno può più parlare di lotta salvezza falsata per quanto successo quindici giorni fa.

Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo retrocesso

Inter 92 *

Milan 74

Bologna 67 *

Juventus 67 *

Atalanta 66 *

Roma 60 *

Lazio 59 *

Fiorentina 54 *

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46 *

Monza 45

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Verona 34 *

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16 *

* una partita in meno