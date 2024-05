Buchanan: «Inter, grato ai tifosi! Festa? Non so cosa succederà»

Buchanan parteciperà alla festa scudetto, con la consegna della coppa al termine di Inter-Lazio. Prima però c’è da giocare la partita, che ha presentato a Inter TV.

PENULTIMA FATICA – Tajon Buchanan parla in vista di Inter-Lazio, dove non sarà titolare: «Non ho idea di cosa succederà. Abbiamo fatto la festa in giro durante la città, un’esperienza che non avevo mai fatto in vita mia. Sarà un grandissimo momento, non vedo l’ora. E non mi aspettavo questo tifo: è un club grandissimo, tutti ci hanno supportato dal primo all’ultimo momento per essere al meglio. Sono grato per quello che fatto avuto nei miei confronti».