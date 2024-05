Cagliari vittoria e salvezza! Per il Sassuolo l’incubo è vicino

Il Cagliari vince 0-2 e festeggia la salvezza matematica in Serie A! Dall’altra parte, però, il Sassuolo vede sempre più vicino l’incubo retrocessione.

SALVEZZA CERTA – Il Cagliari non sbaglia l’appuntamento con la vittoria che vale la matematica salvezza in Serie A con un turno di anticipo. La vittoria 0-2 consente alla squadra allenata da Claudio Ranieri di mantenere un posto nella massima serie italiana anche per la prossima stagione. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Pinamonti e Lapadula, ma la mira è imprecisa e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa poi ci pensa Prati al 71′ a realizzare il gol del momentaneo vantaggio, entrato da tre minuti ni campo. Nel recupero Lapadula al 91′ blinda il risultato dal dischetto.

Non solo gioie, per il Sassuolo è profondo rosso

INCUBO RETROCESSIONE – Per un Cagliari che festeggia, un Sassuolo che inevitabilmente non può che piangere e attendere la retrocessione. Attesa la certezza con le gare del pomeriggio. Con punti pesanti in palio per entrambe le squadre, al Mapei Stadium va in scena una gara nervosa, giocata a ritmi bassi e zeppa di errori. Ad avere la peggio però è la squadra allenata da Davide Ballardini.