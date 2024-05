Cugini: «Oaktree, strategia chiara con l’Inter. Come con Onana»

Ieri è stata la giornata del passaggio di proprietà in casa Inter tra Steven Zhang e Oaktree. Mimmo Cugini su Sportitalia dice la sua a riguardo.

CAMBIO – Sono state ore di confusione, allo stesso tempo di fermento per l’Inter. Mimmo Cugini ha detto la sua sulla situazione: «La cosa più preoccupante poteva essere il blocco dell’attività societaria se la vicenda tra Zhang e Oaktree fosse finita in tribunale. Oaktree però ha ripetuto che si affiderà all’attuale management, dal punto di vista gestionale non ci saranno novità. Le idee sono molto chiare, soprattutto gli obiettivi già definiti con due acquisti come Taremi e Zielinski. L’Inter negli ultimi anni ha auto-finanziato il suo mercato, continuerà così. Non aspettiamoci investimenti clamorosi ma operazioni come quella di Onana».