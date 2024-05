Zanetti: «Rinnovo Lautaro Martinez? Inter famiglia! Lukaku comportato bene»

Continua la lunga intervista di Zanetti. Dopo aver celebrato quanto raggiunto dall’Inter con lo scudetto della seconda stella, ha toccato i temi dell’attacco: da Lautaro Martinez (soprattutto) fino a Lukaku e Thuram.

IL COLPO – Javier Zanetti racconta come l’Inter ha preso Marcus Thuram: «Sono stati bravi Piero Ausilio e Dario Baccin, che lo seguivano da tanto tempo. Lui ha avuto un grave infortunio al ginocchio, noi l’abbiamo aspettato tanto tempo perché credevamo in Thuram. Quando arrivi da un campionato diverso dal nostro, soprattutto per un attaccante, non è facile adattarsi: lui si è adattato subito. Ha trovato questo feeling con Lautaro Martinez ed è stato importante».

EX NON RIMPIANTO – Romelu Lukaku poco meno di un anno fa tradiva l’Inter. Zanetti non lo condanna: «La bravura di Lukaku nessuno la discute. Con noi si è comportato molto bene, abbiamo anche vinto un campionato con Antonio Conte dove è stato determinante. Poi la sua scelta di non voler restare ne abbiamo preso atto. Credo che nessuno se lo aspettasse, per la tempistica: se lui l’avesse detto prima la strategia era un’altra. È stata una sfida anche per noi, per trovare un’alternativa. Però è stato importante per noi, perché si è creato un gruppo importante».

Zanetti e il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter

UOMO CHIAVE – Dopo le parole di ieri, inevitabile un discorso su Lautaro Martinez da parte di Zanetti: «Rinnovo? Lauti è contento all’Inter, è la sua famiglia. Lo dimostra, dimostra grande senso di appartenenza. Questa fascia da capitano la tiene in maniera esemplare. Noi, quando Diego Milito lavorava al Racing Club, lo seguivamo. Parlavo con Diego e me ne diceva bene, anche con Piero mi diceva che era forte. Aveva diciotto-diciannove anni, mi sorprese una partita dove aveva fatto tre gol, era stato intervistato e aveva detto di essere contento dei tre gol ma non della prestazione. Un ragazzo che dice così a diciotto anni ti fa riflettere».

L’ARRIVO – Zanetti spiega come l’Inter ha preso Lautaro Martinez: «Pensavamo che andasse in un’altra squadra, perché era quasi sicuro che andasse all’Atlético Madrid. Un giorno mi chiama un suo agente, che conosco, dicendomi che c’erano problemi e che se eravamo ancora interessati se ne poteva parlare. Subito sono venuti a Milano e lì è iniziata la trattativa, poi Ausilio è andato in Argentina e ha chiuso col Racing. È da sei anni con noi e ogni anno è migliorato, adesso è diventato un referente».