Supercoppa Italiana 2024-2025, quale avversario per l’Inter? Il tabellone

Da ieri sono note le quattro squadre che parteciperanno alla Supercoppa Italiana 2024-2025. L’Inter ora attende di conoscere il nome dell’avversario in semifinale, perché il tabellone è già predeterminato.

LE PARTECIPANTI – Saranno Atalanta, Inter, Juventus e Milan a contendersi la Supercoppa Italiana della prossima stagione. I rossoneri hanno avuto la certezza della partecipazione ieri, complici i risultati dagli anticipi e la loro vittoria sul Cagliari. Il torneo, come per l’ultima edizione, si giocherà a gennaio del 2025 in Arabia Saudita e con la formula delle Final Four. Quella che ha portato la squadra di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi il trofeo, battendo prima la Lazio 3-0 e poi il Napoli 0-1 in finale. Lì, l’Inter era entrata come detentrice della Coppa Italia, mentre stavolta lo fa da vincitrice della Serie A. Il “come” una squadra abbia accesso alla Supercoppa Italiana non è un dato secondario, perché definisce il tabellone del torneo. Al momento è ancora a metà: bisogna aspettare qualche giorno per avere gli abbinamenti (ufficiosi, dovrà poi confermarli la Lega Serie A).

Supercoppa Italiana 2024-2025, tabellone e avversarie Inter

IL PROGRAMMA – L’Inter giocherà contro la finalista perdente della Coppa Italia, mentre la vincente del torneo affronterà il Milan (a prescindere che i rossoneri finiscano secondi o terzi dietro la Juventus). Sarà quindi la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus mercoledì alle 21 all’Olimpico, a dare il verdetto finale sulla Supercoppa Italiana. Per la squadra che ha vinto lo scudetto derby possibile solo in finale, sarà o Atalanta o Juventus in semifinale. Il fatto che si giochi in Arabia Saudita con le Final Four aumenterà anche i guadagni per le quattro società. Il minimo garantito è 1,6 milioni (per le semifinaliste), la finalista perdente avrà 5 milioni mentre la vincente della Supercoppa Italiana 8 milioni. Non male, trattandosi di sole due partite.