ESCLUSIVA IN – Alberto Moleiro-Inter? Il DS del Las Palmas risponde

Alberto Moleiro da qualche giorno è diventato uno dei nomi accostati all’Inter per il prossimo mercato estivo. Su questa voce la nostra redazione, dopo aver parlato con l’agenzia che lo segue, ha contattato in esclusiva anche il direttore sportivo del Las Palmas.

L’OPZIONE – Domenica è spuntata la voce di un nome nuovo dalla Spagna per il mercato dell’Inter: quello di Alberto Moleiro. Il classe 2003 è un trequartista canario che gioca nel Las Palmas, con ventiquattro presenze e due gol in Liga più una rete in tre partite di Copa del Rey durante questa stagione. Un nome a sorpresa, che in quest’ultimo periodo ha visto accrescere la propria reputazione anche fuori dai confini nazionali. Di Alberto Moleiro ha parlato l’agenzia che lo gestisce negli scorsi giorni, ora arrivano novità – sempre in esclusiva a Inter-News.it – anche da parte del suo club.

Alberto Moleiro-Inter, parla il DS del Las Palmas in esclusiva

LA RISPOSTA – La nostra redazione ha contattato in esclusiva Luis Helguera, direttore sportivo del Las Palmas. Un nome conosciuto anche in Italia, perché durante la sua carriera da centrocampista ha vestito le maglie di Ancona, Fiorentina, Udinese e Vicenza fra il 2000 e il 2008. Ecco come si è espresso: «Le voci su Alberto Moleiro all’Inter sono reali? Sì, abbiamo diverse opzioni e non solo in Italia». Per il giocatore, quindi, è confermata sia la folta concorrenza sia la possibilità che nel prossimo calciomercato avvenga qualcosa. Se ne riparlerà ancora in queste settimane: rimane nei nomi da considerare per l’estate.

