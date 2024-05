Asllani ha scommesso su se stesso e ha vinto. Ora sì, sei da Inter!

Asllani un’estate fa ha scelto di scommettere su se stesso rimanendo all’Inter a giocarsi le sue carte. Ha vinto e a confermarlo è stato Inzaghi.

SCOMMESSA VINTA − Non c’è cosa più bella che scommettere su stessi e alla fine vincere: questo vale nello sport così come nella vita. Il riferimento, in questa sede, va però ad un giocatore dell’Inter in particolare, ossia Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista albanese ha appunto scommesso su stesso l’estate scorsa decidendo di rimanere all’Inter giocandosi le sue carte, anziché girovagare in giro per l’Italia alla ricerca di una nuova dimensione. Scommessa vinta a pieni voti e le parole di Simone Inzaghi, nel post di Frosinone-Inter, ne sono la conferma più bella e significativa. Il mister nerazzurro, infatti, ha tenuto a sottolineare la crescita dell’ex capitano della Primavera dell’Empoli. Asllani ha alzato il suo livello e lo ha fatto con umiltà, senza presunzione e con una cultura del lavoro sana e progressiva.

Un anno di Asllani: l’Inter ora ha un altro giocatore

DIFFICOLTÀ − Scommettere su stessi significa credere nelle proprie potenzialità e soprattutto nel proprio percorso di crescita. In questo Asllani è stato perfetto e da esempio. La scorsa stagione è stata piuttosto travagliata per l’ex Empoli, catapultato dal suo docile e poco problematico nido toscano alla grande Scala del Calcio e ad uno dei club più rinomati al mondo: l’Inter. Sin dalle prime battute si erano palesate le difficoltà di spazio e rendimento del giovane classe 2002, arrivato a Milano con l’etichetta del nuovo vice Marcelo Brozovic. Etichetta durata praticamente come da Natale a Santo Stefano, a causa della crescita esponenziale di Hakan Calhanoglu, capace anche di eclissare la stella croata. Alla fine dei giochi e della stagione, Asllani si è ritrovato ad essere la riserva della riserva. Il risultato? 29 presenze per un totale di 858′ e zero tra gol e assist.

LA SVOLTA − Chiamatela svolta o sliding doors, poco cambia. Lo scorso luglio ad Asllani viene presentata una doppia offerta: andare via in prestito per giocare e semmai ritornare a tempo debito oppure rimanere all’Inter e giocarsi le proprie carte. Ecco che si ritorna al tema dello scommettere su stessi. Asllani ha puntato su di sé e alla fine ha avuto ragione lui. Da riserva della riserva, si è presto guadagnato i gradi del nuovo vice Calhanoglu. E dopo la tempesta dell’Anoeta contro la Real Sociedad, dove tutta l’Inter ha rischiato di naufragare, Asllani è cresciuto di partita in partita guadagnandosi ben presto la fiducia assoluta di Inzaghi. Il coronamento, appunto, venerdì sera a Frosinone. Il rendimento e il suo minutaggio rispetto alla stagione passata ha avuto uno switch significativo: ad oggi Asllani ha giocato complessivamente 30 volte, nove dall’inizio, per un totale di 1004′. A ciò bisogna aggiungere un gol e due assist. Insomma, ora sì: l’Inter ha un altro giocatore.