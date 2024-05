Champions League, dalla Premier League un’altra rivale dell’Inter! Le qualificate

Continua a prendere forma la nuova Champions League, che dalla stagione 2024-2025 sarà allargata a trentasei squadre. L’ultima certa di esserci, con l’Inter fra le prime, è arrivata stasera dal recupero di Premier League.

DISCORSO CHIUSO – Dalla Premier League la quarta e ultima qualificata alla prossima Champions League è l’Aston Villa. Questo per effetto della mancata vittoria del Tottenham, che stasera ha perso 0-2 contro il Manchester City nel recupero della quintultima giornata. Un risultato che, in aggiunta, cambia l’orizzonte per la vittoria del campionato coi Citizens che scavalcano l’Arsenal e avranno il destino in mano domenica. Quando ci saranno Arsenal-Everton e Manchester City-West Ham. Dal calcio inglese, oltre alle duellanti per il titolo, la terza è il Liverpool. Va ricordato che il torneo avrà un nuovo format, con trentasei squadre alla fase campionato e una classifica unica. A oggi, sono ventuno le qualificate alla prossima Champions League, fra cui l’Inter: di seguito l’elenco, in attesa delle ultime otto. Con le sette rimanenti che arriveranno dai turni di qualificazione.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – LE SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal – Inghilterra

Aston Villa – Inghilterra

Barcellona – Spagna

Bayer Leverkusen – Germania

Bayern Monaco – Germania

Bologna – Italia

Borussia Dortmund – Germania

Feyenoord – Olanda

Girona – Spagna

Inter – Italia

Juventus – Italia

Liverpool – Inghiltera

Manchester City – Inghilterra

Milan – Italia

Monaco – Francia

PSG – Francia

PSV Eindhoven – Olanda

RB Lipsia – Germania

Real Madrid – Spagna

Sporting CP – Portogallo

Stoccarda – Germania

Il nuovo format della Champions League dal 2024-2025 prevede trentasei squadre, di cui ventinove qualificate direttamente e sette dal percorso delle qualificazioni.