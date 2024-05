Cavasin secco: «Inter oggi avanti anni luce sulla Juventus!»

Cavasin non usa mezze misure nel mettere a confronto Inter e Juventus. L’allenatore, ospite questa sera della trasmissione Sportitalia Mercato, dà la squadra di Inzaghi molto più avanti anche per la prossima stagione.

IL VANTAGGIO – Oggi la Juventus si giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma in Serie A è a -25 in classifica dalla capolista Inter. Per l’allenatore Alberto Cavasin chi ha parlato di sole colpe dell’allenatore sta facendo una valutazione parziale sui bianconeri: «Nell’emotività dei tifosi e della stampa che ruota sulle cose del momento ci sono delle considerazioni su Massimiliano Allegri. Ci si divide, il calcio è anche questo, però alla base ci sono queste considerazioni. Ci sono tanti giocatori messi in un certo modo, da gennaio c’è stato un tracollo. Probabilmente si è cominciato a capire che Allegri non sarebbe più stato, c’è stato un calo di tensione e una Juventus super brutta anche a prescindere dalle capacità della squadra».

Il netto divario fra Inter e Juventus, secondo Cavasin

SFAVORITI – Per la finale di Coppa Italia, Cavasin vede i bianconeri indietro: «Io dico che, al di là che in una partita può succedere di tutto, in finale ci sarà una squadra come l’Atalanta che è sicuramente più forte della Juventus. In questo momento. C’è da rifondarla, penso che ci sia un direttore sportivo bravissimo in questo (Cristiano Giuntoli, ndr). Non ci saranno tantissimi denari, però si potrà comunque fare una squadra competitiva per il prossimo anno. Anche se l’Inter a oggi è avanti anni luce rispetto alla Juventus».