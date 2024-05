Toni: «Juventus non al livello dell’Inter. Calo? Ci può stare»

Toni non è rimasto sorpreso dal crollo verticale della Juventus, sprofondata a -25 dall’Inter. L’ex attaccante, alla vigilia della finale di Coppa Italia, ha parlato a Sport Mediaset dalla cena organizzata dalla Lega Serie A.

DUELLO MANCATO – A fine gennaio la Juventus era davanti all’Inter, al primo posto. Poi il crollo e l’attuale -25 in classifica. Secondo Luca Toni era inevitabile che andasse così: «Diciamo che, secondo me, la Juventus era partita forte. E sopra ogni aspettativa, perché non la vedo a livello dell’Inter sicuramente. Le ha dato un po’ di filo da torcere, nel ritorno ha avuto un calo. Che secondo me a livello di rosa ci può stare, perché non la vedo al livello dell’Inter. Per la stagione penso che sarà molto importante la finale, per cui penso che sarà un’altra Juventus. Se dovesse portarla a casa, con un posto di Champions League dal campionato, pens oche non sia stata così brutta la stagione di Massimiliano Allegri? Può restare? Penso di no, credo si sia rotto qualcosa. E ogni cosa che succede ormai danno la colpa ad Allegri».

Juventus a -25 dall’Inter, ma in finale di Coppa Italia: le parole di Toni

FINALE – Toni su Atalanta-Juventus di Coppa Italia, che dirà chi succede all’Inter nell’albo d’oro: «È una finale. Quando ci sono le finali può sempre succedere di tutto. È chiaro che l’Atalanta arriva in uno stato di forma eccezionale, la Juventus da una brutta prestazione con la Salernitana. Però penso che in una finale venga fuori l’orgoglio della Juventus: sarà una finale molto combattuta. L’Atalanta ha fatto qualcosa di eccezionale, Gian Piero Gasperini ha fatto qualcosa di eccezionale. Chiaro: in campionato ormai penso che in Champions League ci siano, però adesso ci sono due finali. A queste due finali ci tiene tanto tutto il popolo dell’Atalanta: sarà bello da vedere, speriamo le possa portare a casa».