Champions League 2024-2025, aumentano le qualificate con l’Inter: 11/36!

La prossima stagione sarà la prima della Champions League con il nuovo format, a trentasei squadre. L’Inter, vincendo lo scudetto, è sicura di esserci ma sono altre dieci le società già qualificate.

IL FORMAT – Stasera cominciano le semifinali di Champions League con l’andata Bayern Monaco-Real Madrid: domani Borussia Dortmund-PSG, la settimana prossima il ritorno. La finale è prevista per sabato 1 giugno, quindi si volterà pagina sensibilmente. Perché dalla prossima stagione cambia (quasi) tutto. Salgono a 36 i club nella fase campionato (la vecchia fase a gironi), contro i 32 attuali. Sarà un’unica lega, dove in classifica faranno parte tutte e 36 le squadre. Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite nel girone unico. Non più due volte contro tre avversari – fra casa e trasferta – ma contro otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e l’altra metà in trasferta. Una novità grossa, che l’Inter dovrà studiare in vista della nuova Champions League.

Champions League 2024-2025: le squadre qualificate

I CALCOLI – Di buono c’è che l’Inter sa già di essere in prima fascia al sorteggio della fase campionato di Champions League. Ciascuna squadra sarà potrà giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. La classifica “finale” sarà unica, senza più divisione in gruppi. Le prime otto vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima fanno gli spareggi, dalla venticinquesima in giù eliminate. Da tutto, non solo dalla Champions League.

LE SQUADRE – Delle ventinove qualificate dirette (le restanti sette arriveranno dal percorso di qualificazioni) ce ne sono già undici sicure. Ecco chi parteciperà alla nuova Champions League, in attesa delle altre: Arsenal (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Bayern Monaco (Germania), Feyenoord (Olanda), Inter (Italia), Manchester City (Inghilterra), Milan (Italia), PSG (Francia), PSV Eindhoven (Olanda), Real Madrid (Spagna). Dalla Serie A, come noto, andranno come minimo in cinque.