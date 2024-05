Khephren Thuram nel mirino: l’Inter valuta numeri, ruolo e fattibilità

Khephren Thuram rappresenta uno dei nomi seguiti con interesse dall’Inter per il reparto di centrocampo. Il centrocampista del Nizza, fratello di Marcus, è uno dei centrocampisti di maggiore prospettiva della Nazionale francese.

IL NOME – Khephren Thuram potrebbe essere il secondo figlio di Lilian a vestire la maglia dell’Inter, dopo l’attaccante Marcus Thuram. Il centrocampista del Nizza, infatti, rappresenta un nome molto apprezzato dalla dirigenza interista per arricchire il proprio reparto di centrocampo. Poiché il classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2025, l’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe sfruttare lo “sponsor” rappresentato da Marcus per incassare il consenso di Khephren all’approdo a Milano a parametro zero.

Khephren Thuram all’Inter: le caratteristiche e i numeri

IL PROFILO – Khephren Thuram rappresenta un calciatore moderno, dotato di ottime qualità sia in fase di copertura difensiva che nella costruzione di un’azione offensiva. Nonostante la sua forza fisica, dovuta alla sua stazza, Thuram è anche molto tecnico e abile nello smarcarsi, in particolare grazie alla sua facilità nel dribbling quando chiamato a rompere la difesa avversaria. Un suo approdo in nerazzurro contribuirebbe, quindi, a garantire due vantaggi: fisicità e abilità di dribbling a centrocampo.

I DATI – Il centrocampista francese ha disputato 58 partite da centrocampista centrale, condite da 2 reti e 3 assist. Curiosamente, un maggior numero di goal è arrivato quando ha rivestito la posizione di mediano: in 45 match giocati in questo ruolo, infatti, Khephren Thuram ha siglato 5 reti e 5 assist. Un bottino molto interessante che, abbinato alle qualità precedentemente illustrate in entrambe le fasi, potrebbe rappresentare una base importante per l’Inter del futuro.