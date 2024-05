Thuram, uno non basta: l’Inter vuole il bis! Due sponsor utili – CdS

Per l’Inter c’è una nuova suggestione di mercato e porta il nome di Khephren Thuram. Di seguito le intenzioni della dirigenza nerazzurra per fare il bis di Marcus.

SUGGESTIONE – Iniziando a guardare al mercato estivo dell’Inter, uno dei nomi più chiacchierati pensando a un’eventuale cessione remunerativa è quello di Marcus Thuram. Di vero, però, non c’è nulla. Se non il fatto che la dirigenza nerazzurra non vuole assolutamente separarsi dal figlio d’arte francese. Al contrario, l’intenzione è quella di raddoppiare. Dopo Marcus, infatti, nel mirino di Viale della Liberazione è entrato anche suo fratello Khephren. L’Inter sta premeditando il colpo, con il più piccolo dei Thuram che si aggiungerebbe alla rosa nel corso della sessione estiva di mercato, ma del 2025.

Khephren Thuram, il piano dell’Inter e l’aiuto di due sponsor!

FOTOCOPIA – La dirigenza nerazzurra, infatti, sta iniziando a preparare il terreno per un’eventuale ‘scippo’ al Nizza di Khephren Thuram. Il ventitreenne, infatti, l’anno prossimo andrà in scadenza di contratto col club francese. E, poiché le intenzioni del centrocampista sarebbero quelle di non rinnovare, l’Inter potrebbe acquistarlo a parametro zero come il fratello Marcus. Dalla propria parte i nerazzurri hanno ben due figure che fanno buonissima pubblicità a Khephren e appartengono entrambe alla stessa famiglia Thuram.

SPONSOR – Il primo, ovviamente, è Marcus, che all’Inter si è ambientato meravigliosamente bene nel giro di pochissimi mesi e ha iniziato già a sponsorizzare Appiano Gentile al fratello minore. Il secondo è il padre Lilian, totalmente soddisfatto dell’avventura interista del figlio maggiore e incantato dall’ambiente nerazzurro. Tutto, dunque, procede nella direzione giusta, al netto però di eventuali incursioni di altri club che vorrebbero raggiungere Khephren Thuram proprio come l’Inter. In questo senso, partire in anticipo aiuta sempre, soprattutto quando di mezzo c’è più di una persona utili a convincere.

RUOLO – Le questioni familiari, però, non sono le uniche a rientrare nella suggestione Khephren. C’entra anche il campo: il reparto dell’Inter nel quale si inserirebbe il classe 2001 è sufficientemente completo. Ma la verità è che un centrocampista della stessa fisicità del francese ai nerazzurri di Simone Inzaghi manca e potrebbe essere il colpo ideale per completare una rosa che si spinge verso la perfezione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno