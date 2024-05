Oaktree-Inter e il ‘caso’ comunicazione: il responsabile era alla Juventus!

Oaktree è uno dei tre giudici che deciderà il futuro dell’Inter, gli altri due sono Zhang e Pimco. Intanto, scoppia un caso comunicazione, che interessa indirettamente pure la Juventus.

ATTESA E CASO IN VISTA − Sono ore calde e di attesa sul futuro dell’Inter. Steven Zhang è alle prese con un triangolo sicuramente non banale, lui al centro e ai lati Pimco e Oaktree. Sembrava tutto fatto con il primo fondo, ma nelle ultime ore qualcosa si è inceppato. Dunque, con molta probabilità si andrà ben oltre la data del 20 maggio, come giornata ultima per saldare il prestito col fondo californiano Oaktree. Quest’ultimo, a sua volta, sa della forza dell’Inter e del brand in continua crescita e non nasconde l’idea di poter rilevare il club dal presidente cinese per poi rivenderlo ad altre cifre. Ma occhio al “caso” comunicazione che interessa indirettamente la Juventus

Oaktree e il futuro dell’Inter: Juventus indirettamente coinvolta

COMUNICAZIONE − Parlando appunto di Oaktree, si può vedere come nell’organigramma del fondo californiano, che tre anni ha prestato oltre 350 milioni a Steven Zhang, compaia come responsabile della comunicazione Claudio Albanese, ex capo della comunicazione per 13 anni alla Juventus di Andrea Agnelli. Amico fraterno di quest’ultimo, come raccontato anche dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. La sua avventura alla Juventus, infatti, è terminata proprio con la fine stessa dell’era Agnelli. Curiosa anche la situazione in casa Pimco, dove l’area comunicazione è gestita da Marcella Verini, già a capo della comunicazione di Elliott, ex fondo in possesso del Milan.