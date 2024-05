L’Inter dice addio a Zhang: Suning-Pimco, ecco un nuovo problema – TS

L’Inter rischia di salutare in largo anticipo il suo presidente Zhang. Il patron cinese – scrive Tuttosport – rischia di perdere l’Inter in favore di Oaktree.

PRESENTE – Steven Zhang rischia di dire addio all‘Inter. Il presidente nerazzurro si trova sull’orlo del precipizio e mai come nelle ultime ore. Nonostante qualche ventata di ottimismo, negli ultimi giorni – scrive Tuttosport – ci sono state delle frenate sul fronte Pimco. Adesso Zhang rischia di vedersi sfilare l’Inter nel giro di quattro giorno: il fondo statunitense Oaktree Capital Management pronto a subentrare al comando. Nelle scorse ore il “Financial Times” ha addirittura parlato di ostruzionismo da parte del fondo con sede in California: una smentita seccamente da Oaktree che però conosce le difficoltà nerazzurre a ripagare il prestito.

Inter, una settimana incerta

FUTURO – Oaktree è dunque pronto ad agire come da accordi stipulati tre anni fa. Il fondo escuterà il pegno che consiste nelle quote dell’Inter, il 68,55% in mano a Suning, ma anche il 31,05% di proprietà di LionRock. Oaktree nel corso degli scorsi anni ha fatto sapere di non voler gestire l’Inter e di pensare quindi a una cessione nel giro di un anno. Allo stesso tempo però ha due consiglieri nel CdA proprio per conoscere al meglio tutti i dettagli della società. Zhang e Suning sono stretti all’angolo, ma non è da escludere che nelle prossime 48-62 ore si trovi con Pimco un’intesa e una modalità di pagamento differente che vada incontro alle richieste di Oaktree.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini