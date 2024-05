Oaktree-Inter, niente ostacoli con Pimco! Ma un fastidio

Ultimi – frenetici – giorni di attesa per capire cosa succederà con il prestito di Oaktree. Negli ultimi giorni sono emerse difficoltà per Zhang di chiudere l’accordo con Pimco, che gli permetterebbe di tenersi l’Inter, ma il Financial Times tranquillizza.

NESSUN CASO? – Da due giorni è “esplosa” la questione Oaktree. Non tanto per la scadenza ormai imminente del 20 maggio, quanto perché senza una risoluzione della vicenda prestito il fondo potrebbe prendersi l’Inter. Ossia la casistica che, da tempo, Steven Zhang sta cercando di evitare. L’accordo con Pimco sembrava alle battute finali, ma sono emerse delle difficoltà. Che si è detto essere direttamente riconducibili a Oaktree, che starebbe facendo delle pressioni per evitare che si arrivi a quest’intesa e – di conseguenza – poter concludere la situazione rilevando automaticamente il club. Ora però arrivano sviluppi che riducono notevolmente il pericolo che questo scenario si concretizzi nel giro di pochi giorni.

Oaktree non va “contro” Pimco-Inter: la precisazione

SITUAZIONE TRANQUILLA – Il Financial Times, innanzitutto, fa sapere che persone vicine a Oaktree escludono che il fondo stia cercando di ostacolare il processo di rifinanziamento, aggiungendo che il prestito effettivamente potrebbe essere ripagato entro la deadline della prossima settimana. In aggiunta, Oaktree non ha intenzione di prendere il controllo dell’Inter, a differenza di quanto aveva fatto Elliott Management col Milan. C’è però un sostanziale fastidio: quello che, a oggi, le trattative per la cessione della società vadano a rilento. Questo perché Suning, stando alle fonti interne di Oaktree, avrebbe garantito la cessione al momento della definizione del prestito nel 2021, per poi condividerne i profitti. Una vicenda che, a questo punto, si prevede abbia ulteriori sviluppi in tempi molto rapidi. Perché Zhang ha individuato Pimco per tenersi l’Inter, ma dall’altra parte Oaktree – pur non facendo ostruzionismo – avrebbe piacere a vedere una cessione del club.

