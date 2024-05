Inzaghi e l’assurda coincidenza di Inter-Lazio: alza lo scudetto di fronte all’ex! – CdS

Simone Inzaghi festeggia il ventesimo scudetto nerazzurro proprio in Inter-Lazio. La sfida da ex allenatore ricorda il passato ed evidenzia il cammino di crescita fino al presente.

COINCIDENZA – Per uno strano gioco di coincidenze Simone Inzaghi domani si troverà ancora una volta rapito in un vortice di emozioni contrastanti. Domenica pomeriggio a San Siro andrà in scena Inter-Lazio, penultima giornata di campionato per la quale il popolo nerazzurro è in fermento da almeno un mese. Il motivo è semplice: i campioni d’Italia a conclusione del match alzeranno finalmente lo scudetto al cielo. E lo faranno proprio dopo aver sfidato la squadra che per il loro allenatore è stata una famiglia.

Inzaghi, come cambia la vita in tre anni!

LA DECISIONE – Tre anni fa – la notte fra il 26 e il 27 maggio 2021 – Inzaghi decideva, non senza timori e dispiacere, di lasciare i biancocelesti, dopo cinque stagioni di successi al quale non era seguita una proposta di rinnovo. Decisivo, in questo senso, l’inserimento di Giuseppe Marotta, che si sedette al tavolo per convincere l’agente Tullio Tinti. Mai scelta fu più azzeccata per Simone Inzaghi, che dopo tre anni in nerazzurro può vantare la bellezza di tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia, una finale di Champions League e uno scudetto. E proprio quest’ultimo e freschissimo trofeo verrà alzato al termine di Inter-Lazio, una sfida che per il mister piacentino non è mai banale.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania