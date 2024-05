Zielinski saluta: «Grazie Napoli, nessun offesa dopo la mia scelta». Ora c’è l’Inter!

Piotr Zielinski saluta i tifosi azzurri e tutto il suo Napoli attraverso una commuovente lettera. Nel suo futuro c’è l’Inter e ora è pronto per iniziare la nuova avventura.

SALUTI – La storia fra Piotr Zielinksi e il Napoli è definitivamente arrivata ai titoli di coda, ma con grande rispetto. Lo si evince dalle parole spese dal centrocampista nei riguardi di tifosi e club. Adesso il calciatore polacco è pronto per la sua nuova avventura con l’Inter, preannunciata in maniera non ufficiali ormai da svariati mesi insieme a quella dell’altro colpo a parametro zero di Giuseppe Marotta, Mehdi Taremi.

Zielinski e la riconoscenza verso Napoli. Il saluto prima di abbracciare l’Inter

LETTERA D’ADDIO – Nel corso di un’evento organizzato all’Ammot Café Zielinski ha letto una commuovente lettera. Di seguito le parole pronunciate dall’ormai ex giocatore nel Napoli e prossimo uomo dell’Inter di Simone Inzaghi: «Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare. Mi piace la vostra mentalità, di cui potete essere orgogliosi, e l’ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare squadra, mi ha mai offeso. Questo significa molto per me. I successi che ho ottenuto col nostro club sono in linea coi miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio».