Inter a Oaktree? L’idea della dirigenza non cambia: stessa priorità!

Qualora l’Inter dovesse passare a Oaktree, il management nerazzurro non verrebbe ad essere intaccato. Il fondo americano ha infatti molta stima nei confronti dei dirigenti interisti, di cui condivide le priorità. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

IL PUNTO – L’Inter potrebbe diventare di Oaktree a partire dal 22 maggio, giorno seguente alla scadenza fissata per l’estinzione del debito contratto da Steven Zhang nei confronti del fondo americano. La situazione è attualmente in divenire, con l’imprenditore cinese intento a ricorrere a qualsiasi opportunità a sua disposizione per evitare di dover cedere il timone di una società, quella nerazzurra, a cui si sente ormai vincolato da un legame molto saldo.

L’Inter di Oaktree condividerebbe una priorità con quella di Zhang: la questione rinnovi

LA NOVITÀ – L’Inter resterebbe immutata nel suo assetto dirigenziale anche in caso di passaggio a Oaktree. Secondo quanto raccolto da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le priorità dell’Inter resterebbero le medesime anche in caso di addio di Steven Zhang. Nello specifico, la conferma del management nerazzurro, verso cui il fondo statunitense nutre profonda considerazione, è interconnessa all’intenzione di rinnovare i contratti di Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Simone Inzaghi. Si tratta di tre degli artefici della seconda stella vinta dai nerazzurri, ciascuno dei quali legato alla tifoseria da un rapporto simbiotico. Per questo motivo, la chiara intenzione degli americani è quella di garantirsi la permanenza in nerazzurro di figure che fungono sia da pilastri del sistema interista che da asset molto validi sul piano economico.