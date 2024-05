Zanetti: «Inter attiva sul fronte inclusione. Ricordo una telecronaca!»

Zanetti il giorno dopo i festeggiamenti per il ventesimo scudetto a San Siro dopo Inter-Lazio, durante l’evento “Inclusion Day” di Sky, ha parlato principalmente di inclusione.

INCLUSIONE – Javier Zanetti sul palco del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha parlato, ha parlato a proposito del progetto ‘San Siro per tutti’ che consente, attraverso una audiodescrizione, di far vivere le emozioni di una partita di calcio anche alle persone non vedenti e ipovedenti: «L’inclusione è importantissima per dare la possibilità di vivere e far sentire il sentimento di una partita di calcio è una cosa grandiosa, che noi come Inter facciamo volentieri».

Telecronache passate alla storia

UN RICORDO – A proposito di telecronache, Zanetti ne ricorda una in particolare: «Una telecronaca a cui sono affezionato? Mi viene in mente la finale di Champions League a Madrid, poi sentendola trasmette grandissima emozione. Per chi la sentiva o la vedeva credo sia stato qualcosa di straordinario».