Inter a Oaktree? Cosa succede con il mercato? Pericoli – SM

L’Inter potrebbe passare a partire da martedì, a meno di sorprese, nelle mani di Oaktree. La società americana ha una strategia ben precisa per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita, di cui i tifosi potranno rendersi consapevoli sin dal principio.

IL PUNTO – L’Inter è molto vicina a passare da Steven Zhang a Oaktree, dopo l’ostruzionismo praticato da questi ultimi per la trattativa tra il presidente cinese e Pimco per il rifinanziamento del debito. Facendo valere l’esistenza di specifiche clausole contrattuali nell’intesa siglata con Zhang, Oaktree ha dimostrato di essere ben disposto a prendere possesso dell’Inter in vista di una vendita futura del club.

Oaktree al timone dell’Inter? Gli scenari di mercato

LE PROSPETTIVE – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Oaktree non ha intenzione di stravolgere la rosa nerazzurra, mirando piuttosto a non appesantire il monte ingaggi e a gestire con oculatezza il calciomercato in entrata. Ciò sta a significare che la concretizzazione dei rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella con l’Inter non è più sicura, ma anche che la partenza di un big non è da escludere in caso di offerta ritenuta adeguata. Il fondo americano, infatti, ha interesse a finanziare il mercato attraverso i proventi derivanti dalla cessione dei calciatori presenti in rosa.