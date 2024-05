Lautaro Martinez viaggia a ritmi da record: una coppa vinta ogni 108 giorni – CdS

Lautaro Martinez non intende interrompere la sua catena di successi, il cui principio si è avuto con la vittoria dello scudetto nella stagione 2020-2021 e il cui proseguimento si è verificato sotto la gestione Simone Inzaghi, con l’Inter, e Lionel Scaloni, con l’Argentina.

UNA MACCHINA – Lautaro Martinez si appresta ad alzare al cielo il suo secondo trofeo di Serie A al termine della gara contro la Lazio. Sarà la prima volta che il Toro argentino alzerà la coppa nazionale da capitano interista, la seconda se si considera anche la Supercoppa vinta in Arabia Saudita contro il Napoli con un suo gol nei minuti finali del match. L’attaccante nerazzurro è al suo settimo trionfo con la squadra meneghina, club di cui si sente protagonista in campo e fuori dal rettangolo di gioco.

Lautaro Martinez guarda verso nuovi obiettivi: il sogno e l’occasione

LE AMBIZIONI – Alla sua ricchissima bacheca di trionfi Lautaro Martinez intende aggiungere quella Champions League sfiorata con tanta amarezza nell’edizione 2022-2023, in cui è arrivata una sconfitta in finale contro il Manchester City per 1-0. Il Toro è consapevole dei progressi che la sua squadra ha compiuto negli ultimi anni, anche grazie alla sinergia venutasi a costituire tra squadra, staff tecnico e dirigenza. Vuole coronare tale percorso di maturazione mediante la vittoria della “coppa dalle grandi orecchie” nelle prossime stagioni.

LA SUGGESTIONE – Come riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez viaggia al ritmo di una coppa ogni 108 giorni. Il centravanti di Bahia Blanca non intende interrompere i successi, sia con la squadra di club che con la selezione argentina. In tal senso, il capitano nerazzurro ha la possibilità di conquistare una seconda Copa America da protagonista, dopo quella vinta nel 2021 in finale contro il Brasile per 1-0. L’obiettivo è fissato. Lautaro non intende fermarsi.

