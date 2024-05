Bologna, inizio da favola. Poi la Juventus si risveglia: rimonta finale!

In Bologna-Juventus in campo due squadre diverse nei due tempi di gioco. La sfida termina 3-3 con una rimonta a sorpresa nei minuti finali.

PRIMI 45′ – Bologna-Juventus, sfida fra le due certe qualificate alla prossima Champions League insieme a Inter e Milan, termina 3-3. Tanti colpi di scena allo Stadio Renato Dall’Ara, dove i padroni di casa inaugurano il match in maniera strepitosa. L’approccio della squadra di Thiago Motta è impeccabile e già al secondo minuto mette sotto la Juventus, che in panchina ha Montero, sostituto dell’esonerato Allegri. La firma dell’1-0 è di Calafiori, quella del raddoppio che avviene al 12′ invece è di Castro, che si inserisce di testa. Dopo pochi minuti il Bologna insacca anche la rete del 3-0 con Odgaard ma tutto viene annullato per la posizione di offside.

Finale rocambolesco del Bologna: la Juventus ne approfitta

RIPRESA – Il terzo affondo dei rossoblù però arriva davvero, alla ripresa, col gol al 53′ di Calafiori, che segna la sua personalissima doppietta con uno scavetto a Szczesny. Nel secondo tempo, però, la Juventus si risveglia dal torpore e prova a rientrare in partita grazie al gol al 76′ di Chiesa, che sfrutta la disattenzione di Lucumi in fase di difesa. Negli ultimi minuti i bianconeri tentano l’affondo finale alla ricerca della rimonta. All’84’ Milik batte una punizione e con fortuna trova la deviazione della barriera del Bologna che favorisce l’entrata in rete del pallone. Poi il minuto successivo Yildiz completa tutto sfruttando un altro errore della squadra di Motta.