Antonello: «Coreografia di ieri vista in tutto il mondo, gli altri club non riescono»

Alessandro Antonello, direttamente dalla serata di gala a Castello Sforzesco, ha voluto elogiare i tifosi dell’Inter per la meravigliosa coreografia di ieri.

MAGNIFICENZA − A concludere il discorso della dirigenza, dopo Marotta, Zanetti e anche Inzaghi, ci pensa il Ceo Corporate nerazzurro Alessandro Antonello. Il dirigente interista ha voluto elogiare i tifosi concentrandosi in particolare sulla meravigliosa coreografia di ieri contro la Lazio per l’ultima partita a San Siro della Beneamata. Le sue parole riprese da Sport Mediaset: «L’immagine della coreografia di ieri è stata vista in tutto il mondo. Abbiamo dimostrato veramente e in grande stile quello che gli altri club non sono in grado di fare».