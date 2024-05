Carboni premiato da Scaloni. Due partite per la Copa America!

Valentin Carboni ha ricevuto un premio grande e inaspettato nella sua giovane carriera. Lionel Scaloni lo ha inserito tra i pre-convocati dell’Argentina per la Copa America, ora ha due possibilità per conquistarsi la conferma.

ALLA RICERCA DELLA CONFERMA – A giugno, precisamente il 10 e il 14, l’Argentina giocherà due partite amichevoli prima dell’esordio in Copa America il 21 contro il Canada. Quelle due partite sono segnate in rosso sul calendario di un giovane di proprietà dell’Inter: Valentin Carboni. Il figliol prodigo della gioventù nerazzurra è stato inserito nella lista dei pre-convocati dell’Argentina in vista della competizione. Avrà due possibilità per farsi vedere da Lionel Scaloni e conquistare la conferma.

Carboni, due test prima della verità

DUE PARTITE – Ecuador e Guatemala nel percorso che Carboni dovrà attraversare per prendersi di forza la Copa America. Sarà difficile, difficilissimo considerando chi è stato convocato in attacco da Scaloni. Da Angel Dì Maria fino a Lionel Messi e al compagno all’Inter Lautaro Martinez. Carboni arriverà alla selezione con i suoi 2 gol e 4 assist in 30 partite di Serie A alla bellezza di 19 anni. Il classe 2005 ha un futuro radioso, ma il ct dovrà decidere se il giocatore attualmente al Monza è già pronto per i grandi palcoscenici. L’Argentina è chiamata a ripetersi dopo le ultime due vittorie ai Mondiali e proprio in Copa America.